Video Haber Son dakika: İstanbul Mecidiyeköy'de zincirleme kaza | Video
Son dakika: İstanbul Mecidiyeköy'de zincirleme kaza | Video

Son dakika: İstanbul Mecidiyeköy'de zincirleme kaza | Video

23.11.2022 | 01:50

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Son dakika haberi... Şişli Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde çok sayıda araç zincirleme kaza yaptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu ve ekiplerin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

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