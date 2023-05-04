Video Haber Son dakika: Trabzon’da yolcu otobüsü devrildi! 4 ölü, 20 yaralı | Video
Son dakika: Trabzon’da yolcu otobüsü devrildi! 4 ölü, 20 yaralı | Video

Son dakika: Trabzon’da yolcu otobüsü devrildi! 4 ölü, 20 yaralı | Video

04.05.2023 | 20:14

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Dörtyol Mahallesi, Tepegören mevkiinden Trabzon istikametine gitmekte olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu otobüsü devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi ise yaralandı.

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