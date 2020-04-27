Son dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti | Video

Son dakika haberi... Geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olan Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olan 64 yaşındaki Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınlayan Ünlü sanatçı Seda Sayan, " Yıllarım dostum sırdaşım yol arkadaşım, uğur böceğim,akıl hocam, kılavuzum ismin gibi nurlar içinde uyu inşallah Nur Yerlitaş. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.