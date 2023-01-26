Son Dakika: YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu | Video

Son dakika... Yargıtay ve Danıştay kontenjanından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine seçilen 5 üye yemin ederek göreve başladı. Ayrıca yapılan oylama sonrasında YSK Başkanlığına Ahmet Yener seçildi.