Survivor Hikmet, başcazgırı Dede'yi sokak ortasında sopayla böyle darp etti | Video
Antalya'da Survivor yarışması ile ünlenen başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz, başcazgır Bayram Ali Dede'yi sopayla sokak ortasında darp etti. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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