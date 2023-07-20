Video Haber Survivor Hikmet, başcazgırı Dede'yi sokak ortasında sopayla böyle darp etti | Video
Survivor Hikmet, başcazgırı Dede'yi sokak ortasında sopayla böyle darp etti | Video

Survivor Hikmet, başcazgırı Dede'yi sokak ortasında sopayla böyle darp etti | Video

20.07.2023 | 21:12

Antalya'da Survivor yarışması ile ünlenen başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz, başcazgır Bayram Ali Dede'yi sopayla sokak ortasında darp etti. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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