Terör örgütünde büyük çözülme devam ediyor | Video

Terör örgütü PKK/YPG'de büyük çözülme devam ediyor! 1 Ocak 2020 tarinde başlayan ikna süreci ve çocukları dağa kaçırılan annelerin Diyarbakır HDP İl Binası önünde başlattığı 'Evlat Nöbeti' sayesinde teörö örgütü PKK/YPG'den kaçarak teslim olanalrın sayısı giderek artmaya devam ediyor.