Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan anne babalara TikTok uyarısı! | Video

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, internet üzerinden yapılan sahtekarlığa karşı herkesi uyardı. Özellikle de anne babaları uyaran Demet Akalın, yaşadıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yaşadıklarını sosyal medyadan anlatan Akalın, "Hira bugün TikTok’a giriyor... Kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor. Bu nasıl bir sahtekarlık arkadaşım ya!” diye konuştu.