Van’da üzerine çığ düşen iş makinesi kurtarıldı
Van’ın Saray ilçesinde yol açma çalışması yaptığı sıra üzerine çığ düşen iş makinesi kurtarıldı.
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