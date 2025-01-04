Video Magazin Ferdi Tayfur "hayatta iki açlığım nedeniyle gözlerim açık gidecek..." demişti! Ardında bıraktığı 2 dilek yürekleri yaktı | Video
Ferdi Tayfur

Ferdi Tayfur "hayatta iki açlığım nedeniyle gözlerim açık gidecek..." demişti! Ardında bıraktığı 2 dilek yürekleri yaktı | Video

04.01.2025 | 09:31

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Usta sanatçının vefatı, hem ailesini hem de hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu. Türk arabesk müziğinin efsanevi isimlerinden Ferdi Tayfur'un hayatına dair bilinmeyen bir detayı, yakın dostu Ahmet Selçuk İlkan gün yüzüne çıkardı. İlkan, Tayfur'un iç dünyasını, hayalleri ve ukdelerini paylaştı.

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