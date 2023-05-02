Video Magazin İtalya'da Can Yaman hayranlığı sınır tanımıyor! Erkek hayranı kafasına imza isteyince... O anlar sosyal medyayı salladı! | Video
İtalya'da Can Yaman hayranlığı sınır tanımıyor! Erkek hayranı kafasına imza isteyince... O anlar sosyal medyayı salladı! | Video

İtalya'da Can Yaman hayranlığı sınır tanımıyor! Erkek hayranı kafasına imza isteyince... O anlar sosyal medyayı salladı! | Video

02.05.2023 | 14:48

"Erkenci Kuş" dizisi ile şöhretine şöhret katan ünlü oyuncu Can Yaman, kariyerini İtalya'da sürdürüyor. Özel hayatındaki gelişmeler ile sık sık magazin gündeminde boy gösteren Yaman, özellikle İtalya'da ilgiyle takip ediliyor. Can Yaman'a gösterilen hayranlık ise sınır tanımıyor. Hayranlarıyla sık sık bir araya gelen, bu buluşmalar sırasında ilginç anlar yaşayan oyuncu, son olarak ilginç anlara şahit oldu. Can Yaman'a kafasına imza attıran organizasyonda görevli erkek bir hayranı, sosyal medyaya damga vurdu. İşte o anlar...

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