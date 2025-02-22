Oyuncu Bensu Soral kardan adama kendi yorumunu kattı!

Ünlü oyuncu Bensu Soral, son dönemde evliliği ile yaptığı açıklamalarla öne çıkmıştı. Ünlü oyuncu Bensu Soral, karın yağışını fırsat bilip kendini evinin bahçesine atanlardan. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan oyuncu, yaptığı kardan adama kendi yorumunu kattı ve yanında poz verdi. İşte Bensu Soral’ın sosyal medyada gündem olan o paylaşımı!