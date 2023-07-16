Oyuncu Tanju Tuncel'in huzurevindeki son görüntüleri yürek burktu | Video

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden 83 yaşındaki sanatçı Tanju Tuncel, bir süredir huzurevinde yaşıyordu. Sanatçının huzurevindeki videosu ortaya çıktı. Tanju Tuncel, "Burada çok mutluyum. Ama ne olursa olsun hepinizi arıyorum. Yaşadığınız her nefesin kıymetini bilin" dedi.