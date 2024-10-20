'Pembe Top'u havalandıran Çağla Şıkel salsa şovu ile de karşılaşmaya damga vurdu | Video

Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen ‘Pembe Top’, bu yılki gönüllü destekçisi Çağla Şıkel’le birlikte 11’inci kez sahaya indi. Çağla Şıkel, karşılaşma öncesi yaptığı salsa şovu ise izleyenleri kendine hayran bıraktı.