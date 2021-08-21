Bakanlar Akar ve Varank, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF'21) bir araya geldi.

Bakan Akar, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın son gününde savunma sanayi ürünlerinin sergilendiği stantları dolaştı. Bakan Akar'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de eşlik etti.



Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MKEK AŞ tarafından geliştirilen ve ilk kez görücüye çıkan E-Fırtına obüsünün önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.