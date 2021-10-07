Video Türkiye Gece vakti yüzüne kimyasal madde dökmüştü! O saplantılı aşık yakalandı
Gece vakti yüzüne kimyasal madde dökmüştü! O saplantılı aşık yakalandı

Gece vakti yüzüne kimyasal madde dökmüştü! O saplantılı aşık yakalandı

07.10.2021 | 23:45

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İstanbul Avcılar’da yaşayan 42 yaşındaki kadın, saplantılı aşık olan adam tarafından gece evinde saldırıya uğradı. Saldırgan kadının yüzüne kimyasal madde dökerek kaçarken, hastaneye kaldırılan genç kadın ise bir gözünü kaybetti. Genç kadının İstanbul'dan ayrılmaya karar verdiği ve saldırıya da kentten ayrılmadan 1 gün önce uğradığı ortaya çıktı. Polis saplantılı aşık Mehmet Y’yi Esenyurt’ta gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 16 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

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