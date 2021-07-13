HDP'li Pervin Buldan'dan CHP ve İYİ Parti'ye mesaj: Bundan sonra kimse bizden aynı tavrı beklemesin
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CHP ve İYİ Parti, 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde her ne kadar HDP ile ittifak yapmadıklarını iddia etse de, HDP kanadından gelen açıklamalar, Millet İttifakı ortaklarının söz konusu iddiasını yalanlıyor. HDP'li Pervin Buldan, Gaziantep'te yaptığı konuşmada, "31 Mart seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri kıymetliydi. Ancak bundan sonraki süreçte kimse bizden aynı tavrı beklemesin." ifadeleriyle CHP ve İYİ Parti’ye mesaj gönderdi.