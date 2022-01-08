SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan çok net mesaj: Enflasyondaki müsilajı da temizleyeceğiz...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyondaki artış ile ilgili net konuştu, "Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da temizleyeceğiz." dedi. Erdoğan, TURKOVAC aşısını hedef alan Türk Tabipler Birliği'ne ateş püskürdü, "Adamlar diyor ki böyle bir şey yok. Ya siz ne sahtekarsınız ne yalancısınız." ifadelerini kullandı.