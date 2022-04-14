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OTOMATİK OYNAT
00:19
Van'da kamyon kasasında 96 kaçak göçmen yakalandı 14.04.2022 | 08:35
00:35
Muğla'daki nevruz kutlamalarında PKK propagandasına 7 gözaltı 14.04.2022 | 08:30
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MSB, AKSUNGUR’dan ilk defa gerçekleşen MAM-L atışlarını paylaştı | Video 13.04.2022 | 14:11
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"Saç kıran değil, kalp kıran bir hastalık..." | Video 10.04.2022 | 13:52
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SON DAKİKA: Adana Kozan'da jandarma minibüsüyle otomobil çarpıştı: 2 şehit 09.04.2022 | 17:05
05:51
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02:35
Hastalığına çare bulunamayan Yunus bebek Hollanda'dan Türkiye’ye getirildi 09.04.2022 | 09:17
14:05
01:10
Balıkesir’de trafik polisinin vatandaşa yardımı kameraya böyle yansıdı 08.04.2022 | 17:16
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Öğrencilerden İBB’ye protesto 08.04.2022 | 16:46
09:13
Başkan Erdoğan'dan 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nda önemli açıklamalar 08.04.2022 | 14:51
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CHP'li Ali Mahir Başarır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alçak sözlerle hedef aldı! 08.04.2022 | 11:38
13:07
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Türkiye Yusuf Bebek için harekete geçti! Hollanda’ya uçak gidecek... 08.04.2022 | 08:45
Erciş karayolunda durdurulan kamyonun kasasında, brandanın altında gizlenen Afgan uyruklu 96 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü D.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.