Video Türkiye Van'da kamyon kasasında 96 kaçak göçmen yakalandı
Van'da kamyon kasasında 96 kaçak göçmen yakalandı

Van'da kamyon kasasında 96 kaçak göçmen yakalandı

14.04.2022 | 08:35

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Erciş karayolunda durdurulan kamyonun kasasında, brandanın altında gizlenen Afgan uyruklu 96 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü D.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla sabah saat 04.00 sıralarında Van- Erciş karayolu üzerinde yol kontrolleri yaptı. Durdurulan bir kamyonda ekiplerce arama yapıldı. Yapılan aramada kamyonun kasasındaki brandanın altında gizlenen Afgan uyruklu 96 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine gönderilirken, gözaltına alınan kamyon sürücüsü D.K. ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçakçılığa konu olan 15 bin TL paraya da el konuldu.

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