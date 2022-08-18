Afganlar Almanya yerine, Şanlıurfa’ya bırakıldı | Video

Almanya’ya götürülme vaadi ile yola çıkan yaklaşık 25 Afgan mülteci, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bir fıstık tarlasına bırakıldı.

Türkiye'ye göçmenlerin gelişleri artmaya devam ediyor. Usulsüz bir şekilde ülkeye giren 25 Afgan Almanya'ya götürülme vaadi ile yola çıktı. Afganlar para karşılığı anlaştıkları insan kaçakçıları tarafından Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akziyaret mahallesi yanındaki fıstık tarlasına bırakıldı. Afganların fıstık tarlasına bırakıldıktan sonra koşuşturması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Afganların, Almanya yerine Şanlıurfa'ya getirilmesi başrollerinde İlyas Salman ve Şener Şen'in rol aldığı unutulmaz Yeşilçam filmlerinden Banker Bilo filmini akıllara getirdi.