Video Yaşam İranlı sahte polisler yakalandı! Turistleri durdurup arama bahanesiyle soymuşlar | Video
İranlı sahte polisler yakalandı! Turistleri durdurup arama bahanesiyle soymuşlar | Video

İranlı sahte polisler yakalandı! Turistleri durdurup arama bahanesiyle soymuşlar | Video

09.11.2023 | 12:04

İstanbul Fatih’te yabancı uyruklu kişilerin yanına gidip kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler kimlik kontrolü ve arama bahanesiyle paraları çaldı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro ekipleri İran uyruklu 3 kişiyi gözaltına alındı. Olay anında cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Fatih, Aksaray Caddesi'nde K.T. adlı turist polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından parasının çalındığını söyleyerek emniyete şikâyette bulundu.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızlık anının bir cep telefonuyla görüntülendiği tespit edildi.

Görüntülerde kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin, elinde bavuluyla durdurdukları kişiye sözde kimlik kontrolü yaptıkları sırada fark ettirmeden cüzdanından para çaldığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı kiralık otomobilin izini sürerek kimliklerine ulaştı.

İran uyruklu oldukları tespit edilen şüpheliler Ahmet A.(53), Mehdi B.Z.(32), Navabali J. (58) gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Şüphelilerin sorgularında aynı bölgede polis süsü verilerek yapılan üç hırsızlık olayının failleri oldukları tespit edildi. Daha önceden de poliste suç kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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