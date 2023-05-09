İzmir'de kadına darp saniye saniye güvenlik kamerasında | Video 09.05.2023 | 11:38 İZMİR'in Konak ilçesinde, iddiaya göre eski sevgilisi A.Ş. ile sokakta tartışan A.E., gerginliğin artması sonucu A.Ş.'yi darp etti. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, eski sevgilisini darbeden A.E. ise vatandaşlar tarafından darp edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 23.50 sıralarında Alsancak semti Yüzbaşı Şerafettin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eski sevgilisi A.E. ile sokakta karşılaşan A.Ş. arasında tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede artması sonucu, A.E. kendisi ile gelmek istemeyen A.Ş.'yi tekme, tokat ve yumrukla darp etti. Vücuduna aldığı darbeler ile yere düşen talihsiz kadın, A.E.'nin tekme darbelerine de maruz kalarak yaralandı. Olay sonrası kaçan A.E., vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edildi. Olay sonrası A.E. polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Yaralanan talihsiz kadın ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası A.Ş.'nin şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



YAŞANAN OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, A.E.'nin eski sevgilisi A.Ş.'yi darp ettiği anlar saniye saniye bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta karşılaşan A.E. ve A.Ş. tartışmaya başlıyor. A.Ş.'yi kendisi ile gelmesi için kolundan çeken A.E., daha sonra A.Ş.'yi tekme, tokat ve yumruk darbeleri ile darp ediyor. Aldığı darbeler ile A.Ş. yere yığılırken, A.E. yerde tekmelemeye devam ediyor. Daha sonra kaçan A.E.'nin peşinden vatandaşların koştuğu görülüyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.