Kartal'da sokağa süratli giren minibüs 7 araca çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi | Video
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Kartal’da güzergahı olmamasına rağmen şoförünün mahalle içerisindeki sokağa girdiği ve süratli şekilde ilerleyen minibüs, sokakta park halinde bulunan 7 araca çarptı. Minibüsün şiddetli şekilde çarptığı iki aracın savrularak çarpması nedeniyle bir evin bahçesinin duvarı yıkıldı. Duydukları gürültü ile sokağa inen mahalle sakinleri gördükleri manzara karşısında şoke oldu.
Araç sahiplerinden Onur Karaman, "Evimizde oturuyorduk büyük bir ses duyduk, balkonun camından bakınca park halinde olan aracımın yerinde olmadığını fark ettim. Aşağıya indik 7 araç perte çıktı. Şikayet de ediyoruz ama olmuyor. Bu yolda insan olsaydı hesabını kim verecek. 120 kilometre hızla mahalleye giriyorlar canın bedelini kim verecek, mağduruz. Hukuki süreç başlattık." dedi. Bir diğer araç sahibi Muhammet Doğumtekin ise " Ben olay olduktan sonra geldim, hanım aradı. Geldiğimde 7 araç perte çıkmıştı. Aşağıda istenmeyen bir minibüs durağı var hep uyarıyoruz, şikayet de ediyoruz 'yavaş olun çocuklarımız var' diye ama kimse dikkat etmiyor. Konu araç değil insan, burada ara sokakta 120 kilometre hız yapılmaz. Aracımı da satmıştım, ama bu şekilde satamayacağım. " dedi.