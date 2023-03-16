Tağar çayı taştı, tarım arazileri ve bağ evleri zarar gördü | Video 16.03.2023 | 12:32 Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde Tağar çayı, sağanak yağış nedeni ile taştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çemişgezek ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Tağar çayı taştı. Çaybağı mevkiindeki tarım arazileri ve bağ evleri taşından zarar gördü. Taşkın sonucu Tağar çayı çevresinde bulunan bazı tarım arazisi ve bağ evlerini su bastı.