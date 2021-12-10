Trafik dubalı saldırıya maruz kalan o köpek emin ellerde | Video

Afyonkarahisar’da yolda uyuduğu esnada kendisini ezen minibüsün altından can havliyle çıkıp kurtulduktan sonra bir şahsın trafik dubalı saldırısına maruz kalan köpek, tedavisinin ardından barınağa teslim edildi.

Olay, Sinanpaşa ilçe merkezinde önceki gün meydana geldi. Görenlerin içini sızlatan olay bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olay özellikle sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Görüntülerde yoldan geçen bir minibüs uyuyan köpeği ezdi. Minibüs şoförü köpeği fark edince durdu. Köpek daha sonra minibüsün altından, tampon ve lastik kenarından çıkmayı başararak kaldırıma çıktı. Korku içinde sağa sola kaçışan köpeğe bu defa bir dükkandan şahıs trafik dubası ile saldırdı. Şahıs eline geçirdiği trafik dubasını büyük bir hışımla fırlattı. Dubanın isabet ettiği köpek acılar içinde kalarak bir süre yerde süründü. Daha sonra ayağı kalktığı gözlenen köpek can havliyle olay yerinden kaçtı. Olay sonrası harekete geçen Afyonkarahisar Valiliği, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekiplerin bölgede yaptığı inceleme sonrası köpek bulunarak veteriner hekim kontrolünden geçirilip ardından barınağa teslim edildi.

Vali Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından köpeğin fotoğrafını paylaşarak, "İlimizde bir köpeğe trafik dubasıyla saldıran şahsın görüntüsünü ne yazık ki izledim. İnsanlıkla asla bağdaşmayan bu davranışın cezasız kalmaması için adli ve idari süreç başlatılmıştır. Minik dostumuzun da veteriner tedavisi yapılıp barınağa teslim ettik. Olayın takipçisi olacağız" dedi.