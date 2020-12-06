Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 6 Aralık Süper Loto sonuçları - MPİ sorgulama ekranı BURADA!

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) yıllardır şans oyunu severlere büyük ikramiye dağıttığı ve Sisal Şans ortaklığı sonrası tamamen yenilenerek her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri canlı çekilişle şanslı numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (6 Aralık 2020 Pazar) yapılan Milli Piyango Online - MP TV canlı çekilişiyle açıklanıyor. Milli Piyango bayilerinden kupon doldurarak bugünkü MP TV canlı çekilişine dahil olan şans oyunu severler 17 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye kazanmak amacıyla günün şanslı numaralarını merak ederek 6 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. 6 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları ile Milli Piyango İdaresi sorgulama motoru ile ilgili detayları buradan bularak şanslı numaralarla sorgulama yapabilirsiniz…

MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI (6 ARALIK 2020 PAZAR)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğiyle yapılan MP TV canlı çekilişiyle 6 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları - MPİ sorgulama ekranı detayları şöyle;