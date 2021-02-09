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sonuçları belli oldu! ile 9 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları – MPİ hızlı bilet sorgulama burada!

(MPİ) ve ortaklığında haftalık olarak Salı, Perşembe ve Pazar günleri kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyurulan sonuçları bugün açıklandı. Bugünkü ve canlı yayını için ve MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduran şans oyunu severler büyük ikramiye kazandıran numaraları merak ederek 9 Şubat MPİ sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte Milli Piyango Online ile 9 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama sayfası…

Giriş Tarihi: 9.2.2021 21:36 Son Güncelleme: 9.2.2021 21:36 ABONE OL
Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 9 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları – MPİ hızlı bilet sorgulama burada!

9 Şubat MPİ Süper Loto sonuçları bugün, Milli Piyango Online aracılığıyla MP TV ile Youtube canlı yayında şans oyunu severler için belirlendi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri canlı çekilişi gerçekleştirilen oyunun canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak katılan şans oyunu severler kazandıran numaraları merak ederek MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (9 ŞUBAT)

Milli Piyango Online ile 9 Şubat MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 9 Şubat Süper Loto sonuçları: 53 - 36 - 44 - 25 - 30 - 18


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 9 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları – MPİ hızlı bilet sorgulama burada!
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