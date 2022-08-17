"Çılgın Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere ilan ediliyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden dijital formatlı olarak ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek yoğun şekilde "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
Milli Piyango Online ile 17 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.