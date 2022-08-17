"Çılgın Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere ilan ediliyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden dijital formatlı olarak ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek yoğun şekilde "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (17 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online ile 17 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;