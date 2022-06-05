"Süper Loto sonuçları" her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı yayın üzerinden çekilen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyuruldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı çekilişe Milli Piyango Online aracılığıyla dijital formatta ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar yoğun şekilde "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalar devam ediyor.

SON DAKİKA | SÜPER LOTO SONUÇLARI (5 HAZİRAN)

Süper Loto çekiliş sonuçları, kazandıran numaralarla 5 Haziran MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;