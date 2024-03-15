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Haberler Fotohaber İzmir Seçim Sonuçları! YSK İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024 Takip Ekranı
Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 11:58

İzmir Seçim Sonuçları! YSK İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024 Takip Ekranı

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek Türkiye Yerel Seçimleri için milyonlar sandık başına gidecek. Seçmenlerin oyu doğrultusunda 5 yıllık dönemde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile muhtarlar belirlenecek. Büyükşehir belediye başkanlığına AK Parti'den Hamza Dağ, CHP'den Cemil Tugay, İYİ Parti'den Ümit Özlale'nin aday gösterildiği İzmir seçim sonuçları da diğer illerle birlikte 31 Mart akşamı netleşecek. İl il, ilçe ilçe oy oranı verileri anlık olarak paylaşılacak ve İzmir seçimi kim kazandı sorusu da böylece yanıt bulacak. YSK İzmir yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı üzerinden canlı ve anlık verilere kolayca ulaşabilirsiniz.

İzmir Seçim Sonuçları! YSK İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024 Takip Ekranı

Türkiye mahalli idarecilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. 81 ilde büyükşehir, il, ilçe, belde, mahalle yöneticilerinin belirleneceği seçimler YSK tarafından yürütülecek. Oy verme işlemi tamamlanıp oy sayımı başladığında; sandıklardan çıkan oylar anlık olarak YSK tarafından duyurulacak ve sabah.com.tr'de paylaşılacak. İzmir seçim sonuçları ekranı aracılığıyla adayların oy oranlarına ve İzmir seçimi kim kazandı sorusunun yanıtına hızlıca ulaşabilir, Yüksek Seçim Kurulu'nun anlık olarak aktardığı bilgileri canlı canlı takip edebilirsiniz. İşte YSK İzmir yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı.

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için İzmir Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

İzmir Seçim Sonuçları! YSK İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024 Takip Ekranı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI 2024

Hamza Dağ

Cemil Tugay

Ümit Özlale

Akın Birdal

Cemal Arıkan

İzmir Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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İzmir Seçim Sonuçları! YSK İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024 Takip Ekranı

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

İzmir'de ilçe ilçe seçim sonuçlarını sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Aliağa

Balçova

Bayındır

Bayraklı

Bergama

Beydağ

Bornova

Buca

Çeşme

Çiğli

Dikili

Foça

Gaziemir

Güzelbahçe

Karabağlar

Karaburun

Karşıyaka

Kemalpaşa

Kınık

Kiraz

Konak

Menderes

Menemen

Narlıdere

Ödemiş

Seferihisar

Selçuk

Tire

Torbalı

Urla

İzmir Seçim Sonuçları! YSK İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024 Takip Ekranı

İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Hamza Dağ, CHP Cemil Tugay, İYİ Parti Ümit Özlale, DEM Parti Akın Birdal, Yeniden Refah Partisi Cemal Arıkan ismi ile oy pusulasında yer alacak.

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