İzmir Seçim Sonuçları! YSK İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024 Takip Ekranı

Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
11:58
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek Türkiye Yerel Seçimleri için milyonlar sandık başına gidecek. Seçmenlerin oyu doğrultusunda 5 yıllık dönemde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile muhtarlar belirlenecek. Büyükşehir belediye başkanlığına AK Parti'den Hamza Dağ, CHP'den Cemil Tugay, İYİ Parti'den Ümit Özlale'nin aday gösterildiği İzmir seçim sonuçları da diğer illerle birlikte 31 Mart akşamı netleşecek. İl il, ilçe ilçe oy oranı verileri anlık olarak paylaşılacak ve İzmir seçimi kim kazandı sorusu da böylece yanıt bulacak. YSK İzmir yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı üzerinden canlı ve anlık verilere kolayca ulaşabilirsiniz.