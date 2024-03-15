İzmir Seçim Sonuçları! YSK İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024 Takip Ekranı

Türkiye mahalli idarecilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. 81 ilde büyükşehir, il, ilçe, belde, mahalle yöneticilerinin belirleneceği seçimler YSK tarafından yürütülecek. Oy verme işlemi tamamlanıp oy sayımı başladığında; sandıklardan çıkan oylar anlık olarak YSK tarafından duyurulacak ve sabah.com.tr'de paylaşılacak. İzmir seçim sonuçları ekranı aracılığıyla adayların oy oranlarına ve İzmir seçimi kim kazandı sorusunun yanıtına hızlıca ulaşabilir, Yüksek Seçim Kurulu'nun anlık olarak aktardığı bilgileri canlı canlı takip edebilirsiniz. İşte YSK İzmir yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı.

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için İzmir Yerel Seçim Sonuçları ekranı;