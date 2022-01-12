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Haberler Yaşam Altın fiyatları canlı alış satış rakamları: 12 Ocak 2022 Bugün yarım, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altının gramı kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.01.2022 07:53 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 07:53

Altın fiyatları canlı alış satış rakamları: 12 Ocak 2022 Bugün yarım, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altının gramı kaç TL?

Altın fiyatları hareketliliğinde bir süre dikkat çeken yükseliş hareketi son haftalarda yerini düşüşe bıraktı. Bugün de sabah saatlerinden itibaren altın alış satış rakamlarının bir önceki günden düşük seyrettiği gözlemlenirken, bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, altının gramı kaç TL sorusu yanıt arıyor. Pek çok vatandaş canlı altın fiyatı takip ekranı üzerinden anlık durumu takip ediyor. İşte altın fiyatları canlı takip ekranı ve 12 Ocak 2022 güncel veriler…

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 12 Ocak 2022 Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, altının gramı kaç TL?

Kuyumculardan ve Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları verileri vatandaşın bilgisine anlık olarak sunuluyor. Hafta ortasında sabah saatlerinden itibaren bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu soruları yanıt arıyor. Bu madeni yatırım aracı olarak kullananlar altının gramı kaç TL sorusuyla canlı rakamlar hakkında araştırma yapıyor. İşte 12 Ocak 2022 güncel altın fiyatları canlı takip ekranı…

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 12 Ocak 2022 Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, altının gramı kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 12 OCAK 2022

İşte güncel ve canlı altın fiyatları;

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Altın fiyatları canlı takip ekranı: 12 Ocak 2022 Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, altının gramı kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 1.302,00

SATIŞ: 1.329,00

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 804,14

SATIŞ: 804,26

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Altın fiyatları canlı takip ekranı: 12 Ocak 2022 Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, altının gramı kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 728,16

SATIŞ: 753,84

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 5.345,00

SATIŞ: 5.434,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 5.330,00

SATIŞ: 5.411,00

Altın fiyatları canlı takip ekranı: 12 Ocak 2022 Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, altının gramı kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 5.141,78

SATIŞ: 5.241,90

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.604,00

SATIŞ: 2.658,00

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.818,83 $

SATIŞ: 1.819,05 $

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