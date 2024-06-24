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EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA 2024: Son veri bekleniyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:38
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
08:38
EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA 2024: Son veri bekleniyor! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Emekli zammı son dakika haberleriyle sorgulanıyor. Temmuz ayına kısa bir süre kala 5 aylık enflasyon verileri belli oldu. 6 aylık enflasyona göre belirlenen maaşlar için hesaplama tablosu araştırılıyor. 6. ayın verisiyle yapılacak zam oranı açıklanacak.Temmuz ayıyla birlikte emekli kök maaş zammı ve emekli maaşında yeni zam oranı belli olacak. Emekliye ne kadar zam yapılacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı uygulanacak mı? İşte 5 aylık verilerle emekli zammı hesaplama tablosu