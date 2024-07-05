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Haberler Yaşam CUMA MESAJLARI YENİ 2024 PAYLAŞ || 5 Temmuz dualı, farklı, özel, resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar görselleriyle...
Giriş Tarihi: 05.07.2024 06:12 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 06:12

CUMA MESAJLARI YENİ 2024 PAYLAŞ || 5 Temmuz dualı, farklı, özel, resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar görselleriyle...

Müslümanlar için büyük önem taşıyan mübarek Cuma günü geldi. Cuma gününün Müslüman aleminin bayramı sayılması vesilesiyle "Cuma Mesajları" aramalarına başlandı. Sevdiklerine bu mübarek günde anlamlı, özel, güzel, kısa, uzun, resimli mesajlar göndermek isteyenler Cuma mesajlarını sorguluyorlar. Müslümanların haftalık bayramında camilerin yolu tutulmadan bugüne özel mesajlar gönderilmeye başlanıyor. Bu faziletli günde Hayırlı Cumalar mesajlarıyla müminler birbirlerinin cumalarını kutluyorlar. İşte 5 Temmuz özel kısa, uzun, özel, resimli, Cuma mesajları ve Cuma sözleri

CUMA MESAJLARI YENİ 2024 PAYLAŞ || 5 Temmuz dualı, farklı, özel, resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar görselleriyle...

Cuma gününde hayırlı Cumalar mesajları paylaşılmaya başladı. Cuma gününün maneviyatını, huzurunu ve faziletini birbirleriyle paylaşmak isteyen Müslümanlar bu özel, kısa, anlamlı mesajları birbirlerine iletiyorlar. Cuma mesajları ve sözleri birbirinden güzel seçeneklerle en doğru adres olan sabah.com.tr'de. İşte, en güzel, anlamlı, kısa-uzun, dualı-hadisli cuma mesajı seçenekleri...

CUMA MESAJLARI YENİ 2024 PAYLAŞ || 5 Temmuz dualı, farklı, özel, resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar görselleriyle...

5 TEMMUZ YENİ CUMA MESAJLARI!

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu, sizin için hayırlıdır." (Cuma Suresi, 62:9)

"Cumanız mübarek olsun, dualarınızın kabul olması niyetiyle yüreğinizden geçenleri dileğimle."

"Yüreklerimizin Allah'a yakın olduğu, dualarımızın kabul olduğu bir Cuma olsun."

"Cuma günü, Allah'ın insanlar arasında nimetini ve sevgisini artırdığı bir gündür. Onda çokça salavat getirin, zira salavatlarınız, melekler arasında götürülür." (Sahih Müslim)

"Cumanız mübarek, dualarınız kabul, yüreğiniz huzurlu olsun."

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CUMA MESAJLARI YENİ 2024 PAYLAŞ || 5 Temmuz dualı, farklı, özel, resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar görselleriyle...

"Rahmet ve mağfiret dolu bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle, dualarınızın kabul olması niyetiyle."

"Allah'ın rahmeti ve bereketiyle dolu bir Cuma günü dilerim, dualarınızın kabul olması niyetiyle."

"Rabbimizin rahmetiyle aydınlanan bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle, dualarınızın kabul olması temennisiyle."

"Allah'ın rahmeti ve lütfuyla dolu, duaların kabul olduğu mübarek bir Cuma dilerim."

"Dualarınızın, niyetlerinizin ve dualarınızın kabul olduğu bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle."

CUMA MESAJLARI YENİ 2024 PAYLAŞ || 5 Temmuz dualı, farklı, özel, resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar görselleriyle...

"Kim Cuma günü yıkanır, temizlenir ve mümkünse koku sürünürse, sonra namaza gider ve sessizce oturur, Cuma hatibi konuşana kadar hiçbir şey söylemezse, o kişiye her adımında bir yıl cehennemden uzaklaşma ve bir yıl cennete yaklaşma sevabı verilir." (Buhari)

"Cumanız mübarek, kalpleriniz Allah'a yakın, dualarınız kabul olsun."

"Allah'ın rahmetiyle dolu, dualarınızın kabul olduğu bir Cuma günü dilerim."

"Kalplerimizin Allah'a yakın olduğu, dualarımızın kabul olduğu bir Cuma olsun."

CUMA MESAJLARI YENİ 2024 PAYLAŞ || 5 Temmuz dualı, farklı, özel, resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar görselleriyle...

"Cuma günü, güneşin batmasına kadar, bir saat vardır. Kim de o saat içinde, bana salavat getirirse, Allah ona on salavat ihsan eder, on günahını affeder ve on derece yükseltir." (Tirmizi)

"Allah'ın izniyle, mübarek bir gündür. O gün, ticaret ve alışverişi bırakın, Allah'ın rahmetine koşun." (Tirmizi)

"Cumanız mübarek olsun, dualarınızın kabul olduğu, yüreklerinizin huzur bulduğu bir gün dilerim."

"Rahmet ve mağfiretin kapılarının açıldığı, duaların kabul olduğu mübarek bir Cuma geçirmeniz dileğiyle."

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu, sizin için hayırlıdır." (Cuma Suresi, 62:9)

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