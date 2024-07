CUMA MESAJLARI YENİ 2024 PAYLAŞ || 5 Temmuz dualı, farklı, özel, resimli Cuma Mesajları ile Hayırlı Cumalar görselleriyle...

"Cuma günü, güneşin batmasına kadar, bir saat vardır. Kim de o saat içinde, bana salavat getirirse, Allah ona on salavat ihsan eder, on günahını affeder ve on derece yükseltir." (Tirmizi)

"Allah'ın izniyle, mübarek bir gündür. O gün, ticaret ve alışverişi bırakın, Allah'ın rahmetine koşun." (Tirmizi)

"Cumanız mübarek olsun, dualarınızın kabul olduğu, yüreklerinizin huzur bulduğu bir gün dilerim."

"Rahmet ve mağfiretin kapılarının açıldığı, duaların kabul olduğu mübarek bir Cuma geçirmeniz dileğiyle."

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu, sizin için hayırlıdır." (Cuma Suresi, 62:9)