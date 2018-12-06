Rüyada maden suyu görmek ne anlama gelir?

Rüyada maden suyu görmek veya içmek hoş bir seyahate ve güzel bir rızka işarettir. Hasta birisi bu rüyayı görmüşse, sağlığına kavuşur. Sağlıklı bir kişi bu rüyayı görürse, arzu ve emellerinin gerçekleşeceğine işaret eder.