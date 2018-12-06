Rüyada maden suyu görmek ne anlama gelir?

Rüyada maden suyu görmek veya içmek hoş bir seyahate ve güzel bir rızka işarettir. Hasta birisi bu rüyayı görmüşse, sağlığına kavuşur. Sağlıklı bir kişi bu rüyayı görürse, arzu ve emellerinin gerçekleşeceğine işaret eder. İLGİLİ SON HABER Rüyada Maden Suyu Görmek Şifaya, ferah ve sevince; arzulanan şeylerin gerçekleşmesine delalet eder. Rüyada maden suyu veya sodası görmek, midenizin bozuk olduğunun belirtisidir. Rüyada maden suyu veya sodası görmek, midenizin rahatsız olduğunu işaret eder. Rüyada maden suyu görmek veya içmek, hos bir hayata ve güzel...