Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu kararı sonrası flaş sözler! 'Sergen Yalçın ve Fatih Terim ile baş etmek için...'
Giriş Tarihi: 28.3.2021 14:21 Son Güncelleme: 28.3.2021 14:24

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Son dakika: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu kararı sonrası flaş sözler! 'Sergen Yalçın ve Fatih Terim ile baş etmek için...'

'den haberleri gelmeye devam ediyor. Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra , teknik sorumlu olarak takımın başına getirildi. Belözoğlu'nun 10 maç sonunda görevi bırakıp Sportif Direktörlüğe geri döneceği gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe'de gelecek sezon için üç aday var. Öte yandan Sabah Gazetesi'nin usta yazarından Emre Belözoğlu için ve örneği geldi! Son dakika ...

yönetiminde ilk maçına Denizlispor karşısında çıkacak 'de yeni dönem başladı. Emre Belözoğlu'nun takımı nasıl bir taktik disiplinle oynatacağı da önümüzdeki günlerde belli olacak. Sabah Gazetesi yazarlarından Gürcan Bilgiç, 'Kesinlikle Löw ikna edilmeli.' derken Mesut Özil hakkında da önemli sözler söyledi. Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu kararını ve üzerinden okudu.

Son dakika: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu kararı sonrası flaş sözler! 'Sergen Yalçın ve Fatih Terim ile baş etmek için...'

SON DAKİKA: 'EMRE BELÖZOĞLU KARARININ NEDENİ SERGEN YALÇIN VE FATİH TERİM İLE BAŞ ETMEK...'

'nin Erol Bulut ile yollarını ayırma kararının ardından teknik sorumlu görevine 'nu getirmesini yorumlayan Gürcan Bilgiç, saha kenarında hakemleri baskı altına alan ve ile baş etme konusunda bir hamle yapıldığını vurguladı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu kararı sonrası flaş sözler! 'Sergen Yalçın ve Fatih Terim ile baş etmek için...'

MESUT ÖZİL DETAYI...

Bu takım önümüzdeki dönemde Mesut Özil'in yönetiminde oynayacak. Bu gruba kazanmayı öğretecek, onları ikna edip-saygı duymalarını sağlayacak bir rol model gerekiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu kararı sonrası flaş sözler! 'Sergen Yalçın ve Fatih Terim ile baş etmek için...'

yönetiminin Erol Bulut'tan 'na geçişinin mantıklı tek bir açıklaması var; 'Saha kenarından hakemleri domine eden veya ile baş etmek.' Bizim ligimiz sahada minimumla oynanıyor çünkü. VAR hakemlerini baskı altına almayı başaran, maksimum faydayı da sağlıyor.

Son dakika: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu kararı sonrası flaş sözler! 'Sergen Yalçın ve Fatih Terim ile baş etmek için...'

Kalan 10 haftada takım kalitesi ile birlikte, maç sırasında sahadaki hakeme "Bu nasıl düdük?" diye daha gövdeli tepki gösterecek bir figürü oldu. Yani; taşın suyunu çıkarmanın peşindeler.

SÖYLEMLERİ İLE EYLEMLERİ FARKLI

başkanlığında plan yapacak bir teknik adam olmak mümkün değil. Çünkü söylemler ile eylemler farklı. Oyuncu yetiştirmek, geliştirmek ve satarak kulübü düzlüğe çıkarmak isteyen bir başkan, sezonu tabela üstünden okuyarak karar veriyorsa, sadece geri sayımdasın demektir.

Son dakika: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu kararı sonrası flaş sözler! 'Sergen Yalçın ve Fatih Terim ile baş etmek için...'

Verimlilik esasına göre değil, sosyal medya yorumlarıyla karar opsiyonlarına sahip bir başkan varsa, boş buzdolabından kaz ciğeri pişirmek durumunda olan bir teknik direktör bulmalısınız.

GENÇ KADRO İÇİN EN UYGUN İSİM

Geçmişe baktığınızda yarışmacı bir teknik adamdan başka şansı yok 'nin. Heoness'in "Arkasında cam kırıkları bırakır" dediği Christoph Daum gibi biri örneğin. Gelir, grubu organize eder, tutamayacağı sözler verir, kazanır ama bir daha hiçbir oyuncusunu ikna edemez.

Son dakika: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu kararı sonrası flaş sözler! 'Sergen Yalçın ve Fatih Terim ile baş etmek için...'

İkinci bakış açısında; bu sezon genç bir kadro oluşturuldu. Bu takım önümüzdeki dönem Mesut Özil'in yönetiminde oynayacak. Bu gruba kazanmayı öğretecek, onları ikna edip-saygı duymalarını sağlayacak bir rol model gerekiyor. Şu anda çok sayıda isim konuşuluyor, Joachim Löw, Marcelo Gallardo ve Maurizio Sarri gibi. Mevcut tablodan bakınca keşke Joachim Löw'ü ikna edebilseler.

Son dakika: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu kararı sonrası flaş sözler! 'Sergen Yalçın ve Fatih Terim ile baş etmek için...'

GALLARDO

River Plate'te 7 sezondur görev yapan Gallardo, yıllık net 8 milyon Euro kazanırken, 12 kupa ile kulüp tarihinin en fazla kupa kaldıran hocası durumunda bulunuyor.

Son dakika: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu kararı sonrası flaş sözler! 'Sergen Yalçın ve Fatih Terim ile baş etmek için...'

JOACHIM LÖW

Uzun süredir Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran Joachim Löw, kulüp olarak Stuttgart, , Karlsruhe, Adanaspor, Innsbruck ve Austria Wien'de görev aldı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu kararı sonrası flaş sözler! 'Sergen Yalçın ve Fatih Terim ile baş etmek için...'

MAURIZIO SARRİ

Son olarak Juventus'u şampiyon yapan Sarri, 51 maçta 2.16 puan ortalaması yakaladı. İtalyan hoca, Juventus öncesi çalıştırdığı Chelsea'de ise 63 maçta 2.08 puan ortalamasına ulaşmıştı.

Son dakika: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu kararı sonrası flaş sözler! 'Sergen Yalçın ve Fatih Terim ile baş etmek için...'

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde sabah idmanı gerçekleştirdi. Emre Belözoğlu, Norveç karşılaşmasının 4'üncü ve 59'uncu dakikasında bulduğu goller ile Ay-Yıldızlı ekipte 2 gol kaydeden Ozan Tufan ile görüntülü görüşme yaptı. Ozan Tufan'ı tebrik eden Emre Belözoğlu, başarılarının devamını diledi.

Son dakika: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu kararı sonrası flaş sözler! 'Sergen Yalçın ve Fatih Terim ile baş etmek için...'

BULAŞ ZİNCİRİ KIRILDI

'de koronavirüs bulaş zinciri ise kırıldı. Sarı-lacivertli ekipte daha önce yapılan koronavirüs testlerinde 5 oyuncu pozitif çıkmıştı. Son yapılan test sonuçlarında güzel haberler alan sarı-lacivertli ekipte bulaş zinciri de kırılmış oldu.

TAKIMDA MORALLER YERİNDE

Fenerbahçe'de yeni ekibin göreve başlamasıyla moraller de yerine geldi. takım oyununu geliştirmek için daha farklı bir oyun kurgusu üzerine çalışmalarını yapıyor.

Son dakika: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu kararı sonrası flaş sözler! 'Sergen Yalçın ve Fatih Terim ile baş etmek için...'

Daha ofansif, önde basan ve kompakt bir oyun anlayışının temellerinin atılması için yoğun çaba sarf eden , pratik yaptırarak hedefini başarmak istiyor. Milli takımlarda yer alan oyuncuların da katılmasının ardından antrenman sayıları arttıkça takıma yeni bir görüntü oturtulması hedefleniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu kararı sonrası flaş sözler! 'Sergen Yalçın ve Fatih Terim ile baş etmek için...'

AYKUT KOCAMAN'DAN EMRE BELÖZOĞLU AÇIKLAMASI!

"Emre'ye 'de sonsuz başarılar diliyorum. Uzun yıllar beraber olduğum bir insan. Ülkenin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Emre ile ilgili tek kaygım kriz anlarındaki yaklaşımı... Futbolculuktan sonra önce ceketli, şimdi de eşofmanlı tarafa geçiyor. Emre'nin Fenerbahçe'de oyun kurgusuyla hiçbir sorunu olacağını düşünmüyorum. Bu işin üstatlarından biri olacağını düşünüyorum. Temennim ve beklentim de bu yönde..."

Son dakika: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu kararı sonrası flaş sözler! 'Sergen Yalçın ve Fatih Terim ile baş etmek için...'

'BURAK YILMAZ BÜYÜK BİR ÖRNEK...'

"Burak'ın Fransa'ya gittikten sonraki hali ve gösterdiği gelişim büyük bir örnektir Türk futbolculara. Davranışlarıyla da damga vuran halini görmek mutluluk verici. Doğru çalışmanın çok net bir örneğidir. Çok önemli.

Son dakika: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu kararı sonrası flaş sözler! 'Sergen Yalçın ve Fatih Terim ile baş etmek için...'

'Burak'ın kariyer gelişimi başlı başına bir program olmalıdır. Geldiği yer mükemmel bir örnektir. Oyunculuk tarzını da değiştirdi. Hollanda maçına damgasını vurdu. Burak Yılmaz, gençlere de rol model oldu.'

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Son dakika: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu kararı sonrası flaş sözler! 'Sergen Yalçın ve Fatih Terim ile baş etmek için...'
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