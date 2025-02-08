Gazze'de 5. esir takası: Hamas, 3 İsrailli rehineyi serbest bıraktı | Video
Hamas ile İsrail arasında esir takasında 5. tur bugün gerçekleşiyor. Gazze'deki 3 İsrailli erkeğin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından sıra İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinlinin serbest bırakılmasına geldi.
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