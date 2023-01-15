Video Dünya İsrail'de Netanyahu hükümetine karşıtı protesto | Video
İsrail'de Netanyahu hükümetine karşıtı protesto | Video

İsrail'de Netanyahu hükümetine karşıtı protesto | Video

15.01.2023 | 08:44

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "yargıyı zayıflatma" girişimlerini ve aşırı sağcı politikalarını protesto etti.

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İsrail'de başkent Tel Aviv başta olmak üzere Kudüs ve Hayfa kentlerinde hükümet karşıtı protesto düzenlendi. Başkent Tel Aviv'deki Habima Meydanı'nda yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı gösteride, İsrailliler ellerinde "Diktatörü devirmenin zamanı geldi", "Utanç Hükümeti", "İşgalle demokrasi olmaz" yazılı pankartlarla Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin "yargıyı zayıflatma" girişimlerini ve aşırı sağcı politikalarını protesto etti.

İsrail demokrasisini savunma çağrısında bulunan ve Netanyahu karşıtı protestoları düzenleyen gruplardan biri olan Siyah Bayrak Hareketi "Mücadeleye katılmak her İsraillinin görevidir" diyerek, vatandaşları gece sokağa çıkmaya davet etti.

Siyah Bayrak Hareketi, karıştığı yolsuzluk skandalları nedeniyle Netanyahu'nun Temmuz 2020'den Haziran 2021'e kadar istifasını talep etmek için uzun süredir devam eden protesto kampanyasını desteklemişti.

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