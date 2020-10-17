Video Dünya Son dakika! Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! | Video

Son dakika! Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! | Video

Son dakika! Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! | Video
17.10.2020 | 00:34

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Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye saldırı düzenledi.

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