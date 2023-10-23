Yahudi profesörün sözleri yeniden gündem oldu! "Savaş suçlarına sessiz kalmayacağım" | Video

ABD'li Yahudi Profesör Norman Finkelstein'ın yıllar önce Kanada'da Waterloo Üniversitesi'nde yaptığı tarihi konuşma yeniden gündem oldu. Finkelstein, İsrailli bir kadınına çok sert tepki göstermiş, Timsah gözyaşları döktüğünü söylemişti. 'Timsah gözyaşlarına saygı duymuyorum. ' diyen Finkelstein, İsrail'in savaş suçlarına sessiz kalmayacağını belirtmişti.