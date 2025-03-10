Video Ekonomi FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası toplantı tarihi öncesinde faiz beklentisi gündemde
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası toplantı tarihi öncesinde faiz beklentisi gündemde

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası toplantı tarihi öncesinde faiz beklentisi gündemde

10.03.2025 | 11:51

ABD Merkez Bankası (FED) toplantı tarihi öncesinde gözler piyasalara döndü. Altın fiyatları, döviz, kripto para gibi pek çok alan üzerinde etkili olan karar çıkmadan Başkan Jerome Powell’ın açıklamaları değerlendiriliyor. Son toplantıdan çıkan 25 baz puanlık indirimin ardından yeni faiz beklentisi gündemde. Peki; 2025 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası 2025 toplantı tarihlerine göre mart ayı FED faiz kararı 18-19 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak toplantı ile ortaya çıkacak.

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025

FED başkanı Jerome Powell "Fed'in politika ayarlamak için acele etmesine ihtiyaç yok" mesajını vermişti. Süreçte kararın çıkacağı toplantı tarihleri şöyle:

18-19 Mart

6-7 Mayıs

17-18 Haziran

29-30 Temmuz

16-17 Eylül

28-29 Ekim

9-10 Aralık

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

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