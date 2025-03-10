FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası toplantı tarihi öncesinde faiz beklentisi gündemde

ABD Merkez Bankası (FED) toplantı tarihi öncesinde gözler piyasalara döndü. Altın fiyatları, döviz, kripto para gibi pek çok alan üzerinde etkili olan karar çıkmadan Başkan Jerome Powell’ın açıklamaları değerlendiriliyor. Son toplantıdan çıkan 25 baz puanlık indirimin ardından yeni faiz beklentisi gündemde. Peki; 2025 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?