Video Ekonomi Vatandaşa bir müjde daha! Bu dosyalar icradan düşecek! 30 Milyar liralık borç tasfiye edilecek | Video
Vatandaşa bir müjde daha! Bu dosyalar icradan düşecek! 30 Milyar liralık borç tasfiye edilecek | Video

Vatandaşa bir müjde daha! Bu dosyalar icradan düşecek! 30 Milyar liralık borç tasfiye edilecek | Video

25.08.2022 | 15:45

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Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının dar gelirlilerin icra ve haciz sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla başlattığı ortak çalışma 1 ay sürdü. Çalışmaya, Bakanlar Bekir Bozdağ, Nureddin Nebati, Fatih Dönmez ve Adil Karaismailoğlu'nun 17 Ağustos'ta yaptığı toplantıyla son şekli verildi. 2 bin liraya kadar olan borçların icradan düşülmesini sağlayacak yeni düzenleme TBMM'nin açılmasıyla gündeme gelecek.

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