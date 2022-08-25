Vatandaşa bir müjde daha! Bu dosyalar icradan düşecek! 30 Milyar liralık borç tasfiye edilecek | Video
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Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının dar gelirlilerin icra ve haciz sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla başlattığı ortak çalışma 1 ay sürdü. Çalışmaya, Bakanlar Bekir Bozdağ, Nureddin Nebati, Fatih Dönmez ve Adil Karaismailoğlu'nun 17 Ağustos'ta yaptığı toplantıyla son şekli verildi. 2 bin liraya kadar olan borçların icradan düşülmesini sağlayacak yeni düzenleme TBMM'nin açılmasıyla gündeme gelecek.