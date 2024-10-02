Adana'da açılıştan saatler önce TEKNOFEST yoğunluğu
Adana’da bu yıl 10. kez düzenlenecek olan TEKNOFEST’in açılışına saatler kala vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kapılarda yoğunluk oluşturdu.
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