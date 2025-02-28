Video Haber Diyarbakır merkezli "change" araç operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı | Video
Diyarbakır merkezli

Diyarbakır merkezli "change" araç operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı | Video

28.02.2025 | 08:32

Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, depremde kullanılamayacak hale gelen ağır hasarlı araçların ruhsat belgeleri ve şasi numaralarını değiştirerek "change" işlemi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin 36 milyon 430 bin liralık mal varlıklarına el konuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgelerinde veya ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi bilgilerinin illegal yollardan temin edilen başka araçlara basılarak ağır hasarlı araçların tamir edilmiş gibi gösterildiği ve bu araçların başka kişilere satılarak haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında el konulan ve yapılan kriminal incelemelerde, 33 aracın 30'unda şasi numaraları değiştirilerek "change" işlemi yapıldığı tespit edildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Diyarbakır, İstanbul, Şanlıurfa ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ile çalıntı kaydı bulunan ve parçalanan bir araç ele geçirildi. Müştekilerin 21 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edilirken, şüphelilerin 36 milyon 430 bin liralık mal varlıklarına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır merkezli change araç operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı | Video 01:50
Diyarbakır merkezli "change" araç operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı | Video 28.02.2025 | 08:32
Teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan çağrı: PKK kendini feshetmeli 17:55
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan çağrı: PKK kendini feshetmeli 27.02.2025 | 18:29
İmralı’dan PKK’ya fesih çağrısı sonrası AK Parti’den ilk açıklama: Sonuca bakacağız 12:22
İmralı’dan PKK’ya fesih çağrısı sonrası AK Parti’den ilk açıklama: Sonuca bakacağız 27.02.2025 | 17:44
İmralı’dan PKK’ya fesih çağrısı sonrası AK Parti’den ilk açıklama: Sonuca bakacağız 13:53
İmralı’dan PKK’ya fesih çağrısı sonrası AK Parti’den ilk açıklama: Sonuca bakacağız 27.02.2025 | 17:41
Mahmut Övür | ‘Terörsüz Türkiye’ ve ‘hayırlı cuma’ 03:43
Mahmut Övür | ‘Terörsüz Türkiye’ ve ‘hayırlı cuma’ 27.02.2025 | 15:21
Yavuz Donat | Ramazan fırsatçıları 09:38
Yavuz Donat | Ramazan fırsatçıları 27.02.2025 | 15:19
Salih Tuna | CHP’li dostlarıma müjde! 04:21
Salih Tuna | CHP'li dostlarıma müjde! 27.02.2025 | 15:17
Faruk Erdem | Çalışana çifte emeklilik 06:00
Faruk Erdem | Çalışana çifte emeklilik 27.02.2025 | 15:09
Bercan Tutar | Sadece ‘arabulucu’ değil ‘oyun kurucu’yuz da... 03:51
Bercan Tutar | Sadece ‘arabulucu’ değil ‘oyun kurucu’yuz da... 27.02.2025 | 15:08
Haşmet Babaoğlu | Biraz insan olmak... 02:54
Haşmet Babaoğlu | Biraz insan olmak... 27.02.2025 | 15:06
İki HÜRJET aynı anda gökyüzünde | Video 01:48
İki HÜRJET aynı anda gökyüzünde | Video 27.02.2025 | 14:37
Mansur Yavaş’tan gerilimi tırmandıracak sözler: Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir | Video 00:32
Mansur Yavaş'tan gerilimi tırmandıracak sözler: "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir" | Video 27.02.2025 | 14:13
Yeniden büyük Türkiye ve Yeni bir dünya idealleri sunan lider: Necmettin Erbakan | Video 21:05
"Yeniden büyük Türkiye" ve "Yeni bir dünya" idealleri sunan lider: Necmettin Erbakan | Video 27.02.2025 | 13:04
Bebek’teki deniz kirliliği vatandaşları isyan ettirdi | Video 00:26
Bebek'teki deniz kirliliği vatandaşları isyan ettirdi | Video 27.02.2025 | 11:49
Gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü | Video 00:12
Gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü | Video 27.02.2025 | 11:39
8 ayrı suç örgütüne jandarmadan operasyon: 63 şüpheli yakalandı, 48’i tutuklandı | Video 00:48
8 ayrı suç örgütüne jandarmadan operasyon: 63 şüpheli yakalandı, 48’i tutuklandı | Video 27.02.2025 | 08:49
SON DAKİKA: Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı | Video 01:32
SON DAKİKA: Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı | Video 27.02.2025 | 08:23
Sinop merkezli 3 ilde uyuşturucuya yönelik Hücre-14 operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı | Video 01:04
Sinop merkezli 3 ilde uyuşturucuya yönelik "Hücre-14" operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı | Video 27.02.2025 | 08:22
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: İstanbul’u yeniden kazanacağız 56:40
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: İstanbul'u yeniden kazanacağız 26.02.2025 | 23:35
AK Parti Gençlik Kollarından Başkan Erdoğan’a sürpriz doğum günü 00:17
AK Parti Gençlik Kollarından Başkan Erdoğan’a sürpriz doğum günü 26.02.2025 | 22:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA