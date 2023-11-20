Video Haber Kerem Alkin | Küresel iklim krizinin ‘tehdit’ kapasitesi büyüyor
Kerem Alkin | Küresel iklim krizinin ‘tehdit’ kapasitesi büyüyor

Kerem Alkin | Küresel iklim krizinin ‘tehdit’ kapasitesi büyüyor

20.11.2023 | 10:45

Kerem Alkin'in 20.11.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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