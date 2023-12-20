Marmaris’te 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesi emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin aranan şahıslara yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ederken bugün hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yaptıkları operasyon ile yakaladı. Yakalanan O.D. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.