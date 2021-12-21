SON DAKİKA: Dolar ve Euro'da düşüş ne kadar devam edecek? Canlı yayında Dolar ve Gram Altın fiyatı açıklaması
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Son dakika haberleri... Dolar ve Euro'da düşüş devam ediyor! Dolar, gram altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, canlı yayında döviz ve garm altın fiyatlarında düşüşü yorumladı...
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