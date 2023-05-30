Ünlü modifiyeci Ünal Turan, 14 milyon liralık aracıyla kaza yaptı! Kaza anı kameralara böyle yansıdı! | Video
Ünlü modifiyeci Ünal Turan ve sevgilisi Ceylan Koynat, Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi Cebeci Tüneli’nde kaza yaptı. Ünal Turan, 14 milyon liralık Ferrari ile süratli şekilde seyrettiği esnada lastik patlayınca zor anlar yaşadı. Turan kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Ferrari ise kullanılamaz hale geldi. İşte kaza anı kameralara anbean böyle yansıdı.
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