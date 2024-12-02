2024 Türkiye Güzeli İdil Bilgen aylar sonra bir davete katıldı!
Özel bir üniversitede tıp fakültesi eğitimini tamamlayan İdil Bilgen katıldığı Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda 'Türkiye Güzeli' seçildi. Miss Turkey 2024 yarışmasında, yüzlerce adayın arasından İdil Bilgen, 'Türkiye'nin en güzel kadını' seçilince gündeme oturdu. Bir süredir ortada görülmeyen İdil Bilgen, bugün ilk kez bir etkinlikte boy gösterdi.
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