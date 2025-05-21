Fahriye Evcen, oğlu Kerem'i böyle paylaştı | Video
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'den oğlu Kerem ile yeni bir video geldi. İşte takipçilerinin beğeni yağmuruna tuttuğu o kareler.
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