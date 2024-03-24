Kadir İnanır'ın son durumunu Levent İnanır açıkladı | Video 24.03.2024 | 14:28 Beykoz'daki evinde rahatsızlanan usta oyuncu Kadir İnanır ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyin damarında pıhtı attığı öğrenilen İnanır'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Ünlü sanatçının yeğeni Levent İnanır, Kadir İnanır'ın son durumu hakkında bilgi verdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sanatçı Kadir İnanır bu sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde rahatsızlandı. İnanır, Jülide Kural'ın çağırdığı ambulansla Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Haberi alan yakınları ve Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır hastaneye koştu. Beyin damarında pıhtı attığı öğrenilen İnanır"nz yoğum bakım servisinde tedavisi sürüyor.

"HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili konuşan Levent İnanır, "Tıp tabiriyle emboli yani pıhtı atması oldu beyinde. Operasyonda doktorlar. Zamanında müdahale ettiler sağ olsunlar. Hayati tehlikesi kesinlikle yok zaten. Belki araz kalabilir dediler ama erken müdahale olduğu için. İyi olacak diye düşünüyoruz. Şoförü aradı beni 'hastaneye geçiyoruz' dedi. Kendi doktorlarını aradım onlar da geldiler sağ olsunlar. Hastane de zaten gerekli müdahaleyi yaptı. Ambulansı arayan onu buraya getiren Jülide hanım. Ameliyat değil, pıhtı var o pıhtıyı alıyorlar. " dedi.