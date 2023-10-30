Video Magazin Pınar Altuğ'un 14 yaşındaki kızı Su, elinde Türk bayrağıyla rüzgar sörfü yaptı | Video
Pınar Altuğ'un 14 yaşındaki kızı Su, elinde Türk bayrağıyla rüzgar sörfü yaptı | Video

Pınar Altuğ'un 14 yaşındaki kızı Su, elinde Türk bayrağıyla rüzgar sörfü yaptı | Video

30.10.2023 | 10:16

15 yıllık evliliklerinde aşklarını her zaman gözler önüne seren Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ'un 14 yaşındaki kızları da en az anne babası kadar dikkat çekiyor. Çiftin güzel kızları tıpkı adı gibi su sporlarına oldukça meraklı. Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan son olarak 29 Ekim'de hünerlerini ortaya koydu. Pınar Altuğ kızı Su Atacan'ın elinde Türk bayrağıyla rüzgar sörfü yaptığı anları paylaştı. Su Atacan'a övgü dolu yorumlar yağdı... İşte Pınar Altuğ'un Cumhuriyet Bayramı paylaşımı...

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